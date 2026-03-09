Парашютист застрял на дереве в Томской области, повисшего мужчину сняли на фото

Парашютист застрял на дереве в Томской области. Об этом сообщила региональная поисково-спасательная служба.

© Спасатели ОГБУ"ТО ПСС"/ Telegram

Инцидент произошел 7 марта в районе аэродрома Головино. Парашютист при приземлении зацепился за ветви на верхушке одного из деревьев в лесном массиве. Спуститься самостоятельно мужчина не смог.

Спасатели забрались на дерево с применением лестницы и альпинистского снаряжения. Пострадавшего спустили на землю при помощи специальной петли "Косынка".

Медицинская помощь мужчине не потребовалась.

Спасатели также опубликовали фотографию с места инцидента. На ней виден мужчина, висящий на стропах на значительной высоте от земли. Купол парашюта зацепился за верхушку дерева.