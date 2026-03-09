Обстановку в Сочи в момент атаки беспилотников вечером 8 марта сняли на видео

В Сети появилось видео из Сочи, который вечером 8 марта подвергся второй за день атаке беспилотников ВСУ. Публикует кадры Telegram-канал "ЧП Сочи".

На снятом очевидцем видеоролике запечатлено, как из громкоговорителей в одном из районов города жителей предупреждают об опасности атаки БПЛА.

В подписи под видео уточняется, что подобные оповещения звучали и на федеральной территории "Сириус".

Напомним, в минувшее воскресенье силы ПВО отразили две волны налета украинских дронов на Сочи.

По данным мэра Андрея Прошунина, в результате ЧП оказалась повреждена контактная линия на железнодорожных путях в районе станции Лоо. Рядом с одноименным поселком обломки дрона упали на крышу неработающего пансионата, из-за чего начался пожар.

В Адлерском районе осколки БПЛА попали в рейсовый автобус с пассажирами.

Во всех трех случаях обошлось без пострадавших.