Обстановку в Сочи в момент атаки беспилотников вечером 8 марта сняли на видео
В Сети появилось видео из Сочи, который вечером 8 марта подвергся второй за день атаке беспилотников ВСУ. Публикует кадры Telegram-канал "ЧП Сочи".
На снятом очевидцем видеоролике запечатлено, как из громкоговорителей в одном из районов города жителей предупреждают об опасности атаки БПЛА.
В подписи под видео уточняется, что подобные оповещения звучали и на федеральной территории "Сириус".
Напомним, в минувшее воскресенье силы ПВО отразили две волны налета украинских дронов на Сочи.
По данным мэра Андрея Прошунина, в результате ЧП оказалась повреждена контактная линия на железнодорожных путях в районе станции Лоо. Рядом с одноименным поселком обломки дрона упали на крышу неработающего пансионата, из-за чего начался пожар.
В Адлерском районе осколки БПЛА попали в рейсовый автобус с пассажирами.
Во всех трех случаях обошлось без пострадавших.