Бывшего замдиректора «Калашникова» арестовали

Бывшего заместителя директора концерна «Калашников» по закупкам и логистике арестовали за мошенничество в особо крупном размере в рамках поставки средств защиты для нужд Министерства обороны России по контракту при выполнении гособоронзаказов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

© РИА Новости

«Обвиняемый арестован и находится в одном из столичных следственных изоляторов», — сообщил собеседник агентства.

До этого, московский суд арестовал бывшего директора по закупкам и логистике в концерне «Калашников» Ксению Гращенкову. Женщине было предъявлено обвинение в злоупотреблениями полномочиями при выполнении гособоронзаказа.

Им обоим грозит до 10 лет лишения свободы.