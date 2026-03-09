Психолог Шпагина назвала самый страшный инструмент мошенников

Дипфейки в мессенджерах — это самый страшный инструмент мошенников на сегодня, потому что они бьют в способность распознавать своего, объяснила в беседе с RT Елена Шпагина, кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА.

© Газета.Ru

«Дело в том, что наш мозг распознает лицо как единый целостный образ. Мы не анализируем каждый пиксель, мы видим «друга» или «начальника» целиком, мгновенно считывая знакомые пропорции, цвет глаз, мимику. Мошенники используют так называемую радость узнавания: если объект знаком, мозг автоматически маркирует его как безопасный и достойный доверия», — отметила она.

Эксперт пояснила, что технологии ИИ настолько стремительно развиваются, что многие даже не имеют представления, что такие реалистичные изображения и голос можно искусственно подделать.

«Но есть и вторая, ещё более глубокая ловушка. Когда нам звонят и мы видим знакомое лицо, визуальный канал перекрывает любые несоответствия в голосе, странные просьбы или неестественные интонации. Мозг говорит: «Я же вижу его, он здесь, значит, всё остальное — детали, которым можно не придавать значения». Это и есть та ахиллесова пята, которую эксплуатируют мошенники», — предупредила Шпагина.

Собеседница RT объяснила, что люди слишком доверяют технологиям, потому что они стали продолжением социальной жизни.

«Мы привыкли, что видеозвонок — это синоним реального присутствия. Мошенники взламывают не наши телефоны — они взламывают этот сформированный годами рефлекс. Нам даже в голову не приходит, что изображение может быть сгенерировано искусственным интеллектом в реальном времени, потому что это ломает нашу базовую картину мира», — заключила специалист.

Ранее россиянам объяснили, как распознать подозрительную ссылку без перехода по ней.