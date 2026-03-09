На дома в Германии упал метеорит

Части метеорита упали на крыши и жилые дома на юго-западе Германии. Такие сведения приводит агентство DPA, ссылаясь на данные представителя полиции.

© Lenta.ru

По его словам, о повреждениях зданий сообщили в регионах Хунсрюк, Айфель и из города Кобленц.

«Сегодня вечером около 19:00 [21:00 мск] произошло попадание раскаленного небесного тела в крышу жилого дома. Пострадавших нет. По имеющейся у нас информации, опасность миновала», — отчитались в полиции.

Масштабы ущерба пока не раскрываются. В соцсетях о происшествии с фрагментами метеорита рассказали очевидцы из Северного Рейна — Вестфалии, Гессена, Рейнланд-Пфальца, Саара и Баден-Вюртемберга. Они описывали увиденное как «ярко светящийся объект с коротким огненным шлейфом» или «огненную вспышку». Некоторые из них предполагали, что над страной запустили ракету.

Как говорится в сообщении агентства, признаков инцидента, который мог бы угрожать безопасности, не было обнаружено.

Ранее стало известно, что иностранец попытался вывезти из Москвы в Дубай трехкилограммовый метеорит. Ему пришлось объясниться, откуда в его чемодане взялись части минеральной породы.