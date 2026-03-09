В нескольких районах Сочи найдены фрагменты сбитых дронов

Обломки сбитых в ходе отражения атаки беспилотников обнаружены в нескольких районах Сочи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Прошунин. Он подчеркнул, что при отражении второй атаки дронов российские военные уничтожили все угрожавшие Сочи цели.

Пострадавших нет, объекты инфраструктуры не получили повреждений. Все экстренные службы сработали оперативно и профессионально. Вместе с тем, пояснил Прошунин, в ряде районов города обнаружены фрагменты уничтоженных беспилотных летательных аппаратов.

В Адлерском районе осколки повредили остекление следовавшего по маршруту рейсового автобуса. Никто из находившихся в салоне пассажиров при этом не пострадал. На железнодорожной дороге около станции Лоо повреждена контактная линия.

Прибывшие на место специалисты оперативно ликвидировали последствия. Принимаются все необходимые меры для предотвращения задержек движения поездов. 9 марта сообщалось, что из-за падения обломков дрона в районе поселка Лоо загорелась крыша неработающего пансионата.