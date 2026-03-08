Azur Air прокомментировала незапланированную посадку в Янгоне

Авиакомпания Azur Air сообщила, что при незапланированной посадке самолёта в Янгоне никто не пострадал.

«На борту находятся 336 пассажиров и 10 членов экипажа. Никто не пострадал», — говорится в сообщении авиакомпании, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что у самолёта Azur Air, выполнявшего рейс из Фукуока в Казань, вскоре после вылета в одном из двигателей произошли несколько хлопков, сопровождавшихся вспышками огня.