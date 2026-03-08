Дочь убитого в тюрьме маньяка попросила "смыть его прах в унитаз"

27-летняя Саманта Брайан, дочь одного из самых ненавистных преступников Британии Йена Хантли, о котором МК писал ранее, высказалась после его смерти. Она заявила, что прах ее отца стоит смыть в унитаз, он не заслуживает похорон, пишет The Sun.

© Московский Комсомолец

Хантли умер в возрасте 52 лет в больнице Ньюкасла после нападения сокамерника в тюрьме Фрэнкленд 26 февраля. Сообщается, что ему нанесли тяжёлую травму головы металлическим прутом, он ослеп и находился в вегетативном состоянии, после чего его отключили от аппаратов жизнеобеспечения.

Саманта заявила, что не пойдёт на похороны.

«Устраивать похороны для такого человека бессмысленно. Он сгорит в аду. Дьявол его ждёт», — сказала девушка.

Она также выступила против захоронения, опасаясь, что могила может стать местом паломничества «фриков и уродов», которые могут проявить к нему «извращённое уважение».

«Я хочу, чтобы люди забыли его», — добавила Брайан.

Хантли был осужден за убийство 10-летних Холли Уэллс и Джессики Чепмен в 2002 году. В Минюсте назвали его дело «одним из самых шокирующих и разрушительных в истории нации».