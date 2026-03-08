Летящий из России во Вьетнам самолет подал сигнал бедствия

Пассажирский борт, следующим рейсом из Тюмени во вьетнамский Нячанг, подал сигнал бедствия у побережья Мьянмы. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Согласно данным портала, речь идет о самолете Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air. Борт вылетел из Тюмени в 12:44 по московскому времени и должен был прибыть во Вьетнам примерно к полуночи.

Уточняется, что борт уже начал снижение у берегов Мьянмы.

Ранее в Шереметьево совершил экстренную посадку пассажирский Boeing 738. Утверждалось, что экипаж Boeing 738 сообщил о треснувшем лобовом стекле во время выполнения рейса из Санкт-Петербурга в Нижнекамск, после чего сразу же принял решение о посадке. Приземление прошло в штатном режиме.