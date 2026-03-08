Экс-сотрудников «Калашникова» заподозрили в особо крупном мошенничестве

Правоохранительные органы в Москве инициировали уголовные дела по фактам мошенничества в особо крупном размере и коммерческого подкупа при исполнении государственных оборонных заказов в отношении бывших сотрудников концерна «Калашников». Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации источника агентства, расследование этих уголовных дел находится на активной стадии.

— После проведенной проверки столичные следователи приняли решение о возбуждении уголовных дел в отношении бывших сотрудников концерна «Калашников» по факту совершения фигурантами мошенничества в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ), а также коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ) в рамках поставки средств защиты для нужд Минобороны по контракту, — приводят информацию от источника в материале.

Осенью прошлого года почти 40 свидетелей были допрошены в рамках дела о поставках некачественных деталей для патронов компании «Калашников».

В 2024 году в городе Иваново Октябрьский районный суд арестовал и отправил в СИЗО директора подрядной организации «Интертехника» Алексея Морохова в рамках расследования уголовного дела о хищениях при поставках бракованных компонентов концерну «Калашников». Основанием для вынесения судебного решения в отношении руководителя организации стали показания свидетелей, которые во время допросов выдали всю необходимую для вынесения обвинительного приговора информацию.