Украинского туриста похитили и жестоко убили на Бали

На одном из пляжей Бали обнаружили расчленные части тела украинского туриста Игоря Комарова. Его похитили и пытали ради выкупа, сообщил представитель балийской полиции.

По версии следствия, на Комарова напали 15 февраля, когда он ехал на мотоцикле вместе с другом в районе Джимбаран. Группа нападавших силой затолкала его в автомобиль, а его друг сумел убежать и сообщил о случившемся в полицию. Через несколько дней местные жители обнаружили останки, которые идентфицировали по ДНК. Полиция позже арестовала мужчину, который арендовал автомобиль, использованный при похищении; он рассказал, что в этом участовали шесть человек. Все они покинули Индонезию. Власти выдали международные ордера на их арест через Интерпол.

«Все они иностранцы, некоторые имеют два или три паспорта. Мы сотрудничаем с зарубежными службами для проверки», — сказал представитель правоохранительных органов.

По сообщениям СМИ, Комаров является сыном состоятельного украинского предпринимателя. По версии следствия, похитители пытали его, чтобы получить выкуп в 10 млн долларов, однако полиция Индонезии заявила, что мотивы преступления все еще расследуются.