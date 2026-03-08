На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,9

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8, эпицентр располагался в 235 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине около 41 километра.

Эпицентр сейсмособытия располагался недалеко от краевого центра, передает РИА «Новости».

Как отмечается в отчете геофизической службы, «расстояние от Петропавловска-Камчатского: 235. Глубина (в километрах): 41.0. Магнитуда: 5.8».

На полуострове 30 июля 2025 года случилось сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С того момента специалисты каждые сутки регистрируют повторные подземные толчки, которые зачастую не ощущаются в городах и поселках.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце января у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5. В тот же период в регионе случились шесть ощутимых сейсмических толчков.