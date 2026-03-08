Россиянин попался с поддельными часами Rolex, которые оказались настоящими

© Вечерняя Москва

Сотрудники петербургского аэропорта Пулково на досмотре остановили пассажира с поддельными часами Rolex. Об этом в воскресенье, 8 марта, рассказали в Telegram-канале Baza.

Путешественник проходил «красный коридор», когда к нему подошли работники авиагавани. Таможенников привлекли незадекларированные часы Rolex, однако мужчина заверил их, что это всего лишь подделка.

Тогда сотрудники таможни решили убедиться в этом самостоятельно и сверили часы с фото оригинала. В ходе такой экспертизы они установили, что Rolex настоящие.

Теперь россиянину грозит штраф в двукратном размере от рыночной стоимости изделия, уточнили в публикации.

Ранее сотрудники таможни задержали в Шереметьево пассажира с кубинскими сигарами стоимостью более 1,5 миллиона рублей. Мужчина вез табачные изделия в ручной клади.

До этого с кубинскими сигарами в том же аэропорту попадалась россиянка. Она прилетела в Москву из Варадеро. У женщины нашли 75 сигар стоимостью более одного миллиона рублей.