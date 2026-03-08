У учителя математики остановилось сердце после пранка, который ему устроили школьники

Педагог из американского штата Джорджия попал в больницу после выходки подростков, спасти его не смогли. Об этом сообщает The New York Post.

По данным издания, пятеро школьников приехали к дому учителя математики по имени Джейсон Хьюз и стали забрасывать участок туалетной бумагой.

На это обратил внимание сам владелец и вышел из дома. Заметив его, подростки бросились к своим машинам, чтобы скрыться. К этому моменту педагог уже подошел к ним, но споткнулся и упал на дорогу. Спешившие школьники переехали его на машине.

Молодые люди оказали мужчине помощь до приезда медиков. Педагог попал в больницу, но уже на следующий день у него остановилось сердце.

Подростков арестовали, им предъявили обвинения по нескольким статьям, в том числе о незаконном проникновении на частную территорию. Один из участников пранка находится под залогом в размере $1950.

У пострадавшего осталась жена, которая также работает учителем математики, а также двое детей.