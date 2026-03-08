Русский серб совершил дерзкие ограбления в элитных районах Майами

Гражданин Сербии и России Стефан Милованович совершил две резонансных кражи в Майами за несколько часов. Он украл бутылку вина за 16 тысяч долларов из элитного ресторана и статуэтку из музея стоимостью в 40 тысяч долларов. До этого он похитил редкую мандолину, и получил своеобразное прозвище в СМИ, сообщает NBC 6.

Телеканал отмечает, что 35-летний Стефан Милованович, нелегально проживающий в США, был арестован в Майами 1 марта 2026 года.

Правоохранительные органы утверждают, что Милованович проник в закрытый винный погреб ресторана Sexy Fish в Майами. Там он присвоил бутылку элитного вина Monopole La Tâche 1996 года. Она стоила примерно 16 000 долларов. Украденную бутылку он подменил.

Милованович попал на камеры видеонаблюдения, когда вышел из ресторана, чтобы сесть в красный Jeep Wrangler.

Когда его задержали, он признался во втором серьезном преступлении: краже произведения искусства (статуэтки) стоимостью 40 000 долларов из знаменитой галереи Барту.

В полиции считают, что мужчина ранее совершил несколько краж и в других штатах.

В штате Нью-Джерси (декабрь 2025 г.) он мог украсть мандолину стоимостью 7500 долларов из магазина Lark Street Music в Тинеке. Еще одна кража на 5700 долларов была совершена в розничном магазине.

В Колорадо (январь 2026 г.) ему вменяют кражу товаров из Walmart на сумму 1000 долларов.

Сейчас мужчина содержится в исправительно-реабилитационном центре Майами-Дейд, ему предъявлены обвинения.

СМИ отмечают, что у Миловановича двойное гражданство – Сербии и России.