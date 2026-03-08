Появились новые детали поисков пропавших в Подмосковье детей

В Подмосковье продолжаются масштабные поиски троих детей, пропавших в Звенигороде. К операции подключили вертолётный поисково-спасательный отряд «Ангел», сообщили в воскресенье в ГУ МЧС по Московской области.

© Московский Комсомолец

Спасатели увеличили группировку, сейчас в поисках задействованы 153 человека и 17 единиц техники. Ранее сообщалось о 143 участниках.

Напомним, 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков ушли гулять в субботу и до сих пор не вернулись. На берегу реки Москвы нашли их следы и личные вещи. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Водолазы обследуют акваторию. По словам очевидцев, дети могли провалиться под лед.