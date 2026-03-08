Девушку насмерть прибило глыбой льда в Рязани
27-летняя жительница Рязани умерла в больнице после того, как на нее упала глыба льда с крыши. Об этом пишет "МК в Рязани".
Трагедия произошла вечером 4 марта на улице Павлова. Девушка шла по тротуару, когда с крыши обрушилась снежная лавина. По словам очевидцев, удар был такой силы, что она мгновенно потеряла сознание и упала.
Пострадавшую госпитализировали в реанимацию в тяжёлом состоянии, но врачам не удалось её спасти. Она скончалась 8 марта.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее в Подмосковье снегоуборочный трактор случайно засыпал игравшую в сугробе девочку. Малышка не выжила.