Девушку насмерть прибило глыбой льда в Рязани

27-летняя жительница Рязани умерла в больнице после того, как на нее упала глыба льда с крыши. Об этом пишет "МК в Рязани".

Трагедия произошла вечером 4 марта на улице Павлова. Девушка шла по тротуару, когда с крыши обрушилась снежная лавина. По словам очевидцев, удар был такой силы, что она мгновенно потеряла сознание и упала.

Пострадавшую госпитализировали в реанимацию в тяжёлом состоянии, но врачам не удалось её спасти. Она скончалась 8 марта.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

