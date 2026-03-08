На поиски пропавших детей в Звенигороде вышли более сотни человек

В Одинцовском городском округе продолжаются масштабные поиски трёх детей, ушедших гулять в субботу и не вернувшихся. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков отправились гулять и пропали. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По свидетельским показаниям, детей видели в районе Москвы-реки. На берегу нашли следы и личные вещи, в том числе шапку. В поисках задействованы 143 человека и 12 единиц техники.

По словам очевидцев, дети могли провалиться под лед.

К работе привлекли спасателей МЧС, «Мособлпожспас», отряды «ЛизаАлерт» и «Добротворец», полицию и местных жителей. Особое внимание уделяют акватории: водолазы совершают погружения, а с воздуха территорию обследуют беспилотники.