Следователь покончила с собой в Харькове

В Харькове совершила самоубийство следователь Купянского отдела полиции Диана Влас, являвшаяся гражданской женой начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области генерала Петра Токара. По предварительным данным, причиной трагедии стали обвинения в коррупции и незаконном присвоении денежных средств.

Информацию о гибели сотрудницы правоохранительных органов распространило РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах. Собеседник агентства уточнил, что Диана Влас была «гражданской женой начальника местной полиции генерала Петра Токара». Согласно полученным сведениям, незадолго до инцидента женщина рассматривала возможность завершения карьеры: «девушка планировала уволиться из правоохранительных органов и уехать за границу».

ТАСС, ссылаясь на собственные источники, подтвердил факт суицида и раскрыл подоплеку дела. В издании отметили, что на следователя оказывалось давление из-за подозрений в финансовых махинациях. В частности, «Влас обвинили в незаконном обогащении за счет "боевых выплат", после чего она покончила с собой». После того как обстоятельства происшествия попали в публичное поле, харьковская полиция оперативно возбудила уголовное дело, однако лишь по факту «разглашения служебной информации».