Что известно о трех детях, пропавших в Звенигороде

Трое детей пропали без вести в подмосковном Звенигороде. Очевидцы заметили их накануне на льдине, найден шарф подростка. Один из свидетелей заявил, что видел, как дети тонут. Все, что известно на данный момент о пропавших — в материале «Рамблера».

Дети — 13-летняя Алина и 12-летние Богдан и Ваня — пропали накануне во время прогулки. В последний раз их видели вчера около 15:00.

Источник в правоохранительных органах рассказал KP.RU, что все пропавшие были жителями села Игнатьево (входит в состав Звенигорода), находящегося на берегу Москвы-реки.

Источник считает, что дети могли пойти к реке.

«Вчера днем, как и несколько дней до этого, была плюсовая температура. Лед на реке во многим местах уже совсем истончился — вода-то проточная. И если дети вышли на лед, все могло закончиться очень плачевно», — заявил он.

Родители обратились в полицию и к поисковикам отряда «Лиза Алерт» накануне вечером. По некоторым данным, телефоны всех детей оказались выключены одновременно.

Сейчас полиция изучает записи с камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать ребят.

«Российская газета» пишет, что ребят заметили сторож одного из коммунальных предприятий и рыбаки. Дети находились на льдине посреди реки. Недалеко от этого места позже нашли шарф одного из подростков.

Телеграм-канал 112 пишет, что один из местных рыбаков рассказал, что видел, как дети тонут, и слышал их крики о помощи, но в экстренные службы не обратился. По его словам, он заметил другого рыбака и решил, что тот уже вызвал спасателей.

Сейчас спасатели и волонтёры обследуют береговую линию. Решается вопрос о привлечении водолазов.