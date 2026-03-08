Один из самых известных детоубийц найден мертвым

Один из самых известных детоубийц Великобритании Иэн Хантли скончался от полученных травм спустя несколько дней после нападения в тюрьме строгого режима Франкленд.

Об этом сообщает полиция графства Дарем.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошёл утром 26 февраля в тюремной мастерской. 52-летний заключённый получил тяжёлую травму головы.

На преступника напал другой осуждённый, вооружённый металлическим прутом. После избиения Хантли подключили к аппарату жизнеобеспечения, однако его состояние продолжало ухудшаться, и врачи были вынуждены отключить его от систем.

Хантли отбывал пожизненное наказание за убийство двух 10-летних девочек — Холли Уэллс и Джессики Чэпмен. Это преступление, совершённое в 2002 году в деревне Сохэм, вызвало широкий общественный резонанс.

