Тела женщины и ребенка обнаружили возле подъезда после падения с высоты

В Красноярске произошла трагедия, потрясшая местных жителей. 8 марта у подъезда многоквартирного дома, расположенного на улице Норильская в Октябрьском районе, были найдены тела женщины и ее малолетней дочери. По предварительным данным, они погибли в результате падения с высоты.

Информация о случившемся поступила в экстренные службы в тот же день. На место незамедлительно выехали следователи и криминалисты регионального главка Следственного комитета. По факту обнаружения тел было возбуждено уголовное дело.

Специалисты проводят тщательный осмотр места происшествия. Им предстоит восстановить картину случившегося и установить все обстоятельства, которые привели к гибели людей. Назначен ряд судебных экспертиз, которые помогут определить точные причины смерти.

Следователи уже приступили к опросу свидетелей. В качестве таковых привлечены родственники погибших, а также их знакомые и соседи. Следствие рассматривает различные версии произошедшего, включая несчастный случай и криминальную составляющую.

В настоящий момент правоохранительные органы продолжают работать на месте трагедии. Уголовное дело находится на особом контроле руководства ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Подробности случившегося пока не разглашаются в интересах следствия.