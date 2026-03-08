В Кызыле заявили о массовом отравлении собак

В столице Тувы разгорелся конфликт вокруг гибели бездомных собак. Защитники животных утверждают, что животные массово гибнут на улицах города от отравы, и подозревают спланированную акцию. Официальные власти пока подтверждают лишь три случая и проводят исследования. Об этом сообщает телеграм-канал Сибирский Экспресс.

По информации ветеринарной службы, первое обращение от горожанки поступило 6 марта. Труп животного изъяли и направили в лабораторию для установления точной причины смерти. Специалисты сейчас проводят анализы, всего, по официальным данным, известно о трёх погибших собаках.

Однако защитники животных рисуют иную картину. По их словам, сообщения о пострадавших животных приходили из разных районов Кызыла. Некоторым псам успели ввести антидот на месте, что спасло им жизнь. Только в ветклиники удалось доставить 11 собак, а количество трупов на улицах, по оценкам жителей, исчисляется десятками.

Отмечается, что при содействии полиции неравнодушные жители пытались сдать тела погибших животных в лабораторию, но получили отказ из-за отсутствия специалистов для проведения экспертизы.

Защитники животных проводят параллели с событиями прошлого года, когда после сообщения о собаке с признаками бешенства начался массовый отлов животных. Произошедшее расценивают как повторение «отработанного сценария».