В регионе России завершили расследование о хищениях при строительстве фортификаций

В Белгородской области завершено расследование о хищениях при организации строительства фортификаций на границе с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

«По уголовному делу необходимо окончить ознакомление обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела и имеющимися в них вещественными доказательствами, составить обвинительное заключение и направить уголовное дело прокурору согласно части 6 статьи 220 УПК России», — отмечается в документах по уголовному делу.

Авторы материала отметили, что объем уголовного дела составляет 106 томов. В деле более 10 обвиняемых.

27 августа 2025 года Мещанский районный суд Москвы арестовал до 25 октября врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова по уголовному делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в Белгородской области.

По данным следствия, Базаров распорядился о закупке тетраэдров меньшего размера, чем указано в техническом задании. Таким образом при закупке оборонительных сооружений было похищено свыше 251 миллиона рублей.

По делу также арестованы бывший начальник «Управления капитального строительства Белгородской области» Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, замминистра строительства области Владимир Губарев и генеральный директор компании «Еврострой» Эдгар Херимян.