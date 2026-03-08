Более 30 человек пострадали при взрыве в ночном клубе

В провинции Трухильо в Перу при взрыве в ночном клубе Dali пострадали 33 человека. Об этом сообщает La Journada со ссылкой на местный оперативный центр по чрезвычайным ситуациям.

По данным медиков, у некоторых пострадавших оторвало конечности, другие получили осколочные ранения. Пятеро находятся в тяжёлом состоянии.

Среди раненых трое несовершеннолетних — 16-летний и двое 17-летних.

Правоохранительные органы проводят расследование. Это уже не первое ЧП в Трухильо: в феврале прошлого года из-за обрушения крыши в торговом центре Real Plaza погибли шесть человек, 81 пострадал.