В Дубае прогремел мощный взрыв

Громкий хлопок, похожий на срабатывание средств защиты неба, услышали жители и гости крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов.

Инцидент зафиксирован в крупнейшем городе ОАЭ, где внезапно раздался сильный грохот, передает РИА «Новости».

Как уточняет корреспондент агентства, слышимый звук по своим характеристикам очень напоминает работу комплексов противовоздушной обороны.

В Дубае вновь произошли взрывы

Ситуация развивается на фоне официальных предупреждений со стороны властей. Незадолго до происшествия министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов уведомило общественность о наличии потенциальной ракетной угрозы для региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, серия взрывов произошла в Дубае, Манаме и Иерусалиме.

Минобороны ОАЭ заявило об отражении массированной атаки иранских ракет и беспилотников.