После предупреждения о ракетной угрозе в Дубае прогремел мощный взрыв
Громкий хлопок, похожий на срабатывание средств защиты неба, услышали жители и гости крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов.
Инцидент зафиксирован в крупнейшем городе ОАЭ, где внезапно раздался сильный грохот, передает РИА «Новости».
Как уточняет корреспондент агентства, слышимый звук по своим характеристикам очень напоминает работу комплексов противовоздушной обороны.
В Дубае вновь произошли взрывы
Ситуация развивается на фоне официальных предупреждений со стороны властей. Незадолго до происшествия министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов уведомило общественность о наличии потенциальной ракетной угрозы для региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, серия взрывов произошла в Дубае, Манаме и Иерусалиме.
Минобороны ОАЭ заявило об отражении массированной атаки иранских ракет и беспилотников.