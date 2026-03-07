Стала известна причина взрыва в подмосковном банке

В подмосковном поселке Путилково подросток устроил поджог в банке, попав под влияние телефонных террористов. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

© Прокуратура Московской области

Инцидент произошел в отделении банка, название которого надзорное ведомство не афиширует.

«По предварительным данным, 16-летний подросток, следуя телефонным указаниям неизвестных, пронес в отделение банка канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, облил и поджег», — сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, пострадавших нет.

Ведомство опубликовало фото с места происшествия. Видно, что банкомат и часть интерьера серьезно пострадали.

Телеграм-канал 112 пишет, что прохожие видели как взрывом выбило двери банка, после чего загорелись банкоматы. Перед взрывом из здания выбежал парень в чёрном. Граждане задержали его и передали полиции.

Путилково входит в городской округ Красногорск. Расследование дела контролирует местная прокуратура.

Подрыв банкомата в Подмосковье связали с украинскими мошенниками

Ранее телеграм-каналы сообщали, что в банке на улице Вольная «прогремел взрыв». Пострадали несколько банкоматов, вылетели стекла.