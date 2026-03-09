В Краснодаре загорелся огромный склад на площади 2,5 тысячи кв метров

О мощном пожаре, который сейчас тушат на складе в столице Кубани, сообщает пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о пожаре на улице Российской, 255 спасателям поступило 9 марта.

Когда первые пожарно-спасательных подразделения ведомства прибыли на место ЧП, то выяснилось, возгорание произошло в складском здании па площади 2500 квадратный метров.

По предварительной информации пострадавших нет.

В тушении пожара принимают участие почти 60 огнеборцев и 17 единиц техники.

В МЧС уточнили, что сегодня в 7:04 возгорание удалось локализовать.