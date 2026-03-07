Чиновника из Пятигорска задержали за превышение полномочий

Первый заместитель главы администрации Пятигорска задержана по подозрению в превышении полномочий с ущербом на 117 миллионов рублей. Об этом сообщает ФСБ.

© Global look

В 2020 году женщина, будучи замглавы города и председателем единой комиссии по осуществлению конкурсных закупок, действуя вместе с другими неназванными гражданами, обеспечила победу коммерческой организации в электронном аукционе по муниципальному контракту на выполнение работ по реконструкции гидротехнических сооружений на реке Аликоновка.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в отношении женщины.

Ранее в Сергиевом Посаде сотрудники ФСБ задержали первого заместителя главы города и ряд других чиновников по подозрении в хищении бюджетных средств. По версии следствия, с 2023 по 2025 год задержанные похищали деньги, выделенные на борьбу с борщевиком Сосновского, а также получали взятки от подрядчика за подписание актов и увеличение объема работ.