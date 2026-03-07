Вблизи Ормузского пролива произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в южной части Ирана, вблизи Ормузского пролива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

© NASA

Сейсмологи сообщили, что эпицентр находился в 74 км к западу от Бендер-Аббаса — портового города на севере Ормузского пролива. Очаг залегал на глубине 10 км.

Пока нет данных о том, имеются ли пострадавшие и разрушения.

На этой неделе стало известно о серии загадочных землетрясений в районе секретной базы в штате Невада. Толчки совпали с началом нападения США и Израиля на Иран.