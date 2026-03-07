Участковый расстрелял своих коллег, прибывших ночью по вызову

Жители Искитима (Новосибирская область) пережили шок в ночь на 24 февраля. Из окна квартиры на улице Советской, 283, раздались выстрелы. Как выяснилось, стрельбу устроил их сосед — 43-летний участковый уполномоченный. По словам очевидцев, мужчина отмечал День защитника Отечества, был полуголым и в неадекватном состоянии.

Испуганные жильцы вызвали полицию, предупредив, что у мужчины ружье. По их словам, прибывший наряд оказался не готов к таким обстоятельствам: трое сотрудников в гражданском приехали без оружия и бронежилетов. Как рассказал один из соседей, агрессор направил на них ружье, и полицейским пришлось буквально разбегаться. После этого дебошир ходил по подъезду и заглядывал с оружием в углы, где могли прятаться его коллеги.

На следующий день жители попытались узнать судьбу заявления в дежурной части и получили неожиданный ответ. По их данным, инцидент даже не зарегистрировали, а оружие дебошир якобы «сдал добровольно». Позже выяснилось, что участковый уволился из органов по собственному желанию Как сообщили в ГУ МВД, рапорт он подал еще 23 января, за месяц до стрельбы, а уволен был 19 февраля.

Местные жители возмущены: они считают, что бывший страж порядка должен понести наказание за хулиганство и угрозу жизни людей, включая своих бывших коллег. Они также утверждают, что хулиган вместе с женой давно злоупотребляет алкоголем, хотя в полиции его раньше характеризовали как «универсального солдата» и спокойного человека.

После появления информации в СМИ полиция все же начала проверку. В ГУ МВД по региону заявили, что устанавливают все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям мужчины, добавив, что, к счастью, никто не пострадал. Однако соседи продолжают опасаться за свою безопасность и требуют изоляции дебошира от общества.