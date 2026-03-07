Девочка жестоко избила сверстника в стенах школы

В Нижнем Тагиле разгорелся скандал после жестокого избиения школьника. В школе №45 шестиклассница напала на мальчика из параллельного класса прямо в коридоре учебного заведения. В результате подросток получил сотрясение мозга, смещение челюсти и множественные ушибы. Примечательно, что другие ученики не вмешивались в происходящее, а предпочли снимать драку на телефоны, передает тг-канал E1.RU.

По словам очевидцев, конфликт вспыхнул после того, как мальчик нелестно высказался о родителях девочки. Саму нападавшую одноклассники характеризуют как вспыльчивого и резкого человека. Спустя некоторое время после словесной перепалки она заметила обидчика, проходящего мимо кабинета, схватила его за рубашку, силой выволокла из класса и начала наносить удары, а также таскать за волосы.

Как рассказали каналу «Инцидент Нижний Тагил» свидетели произошедшего, в коридоре в тот момент находилось множество учеников, однако никто даже не попытался остановить драку или разнять участников. Видео, снятое школьниками, уже разошлось по соцсетям и вызвало бурную реакцию общественности.

Сама нападавшая, судя по сообщениям, не испытывает ни малейших угрызений совести. Напротив, она наслаждается внезапно свалившейся на нее популярностью. Более того, девочка открыто заявляет, что планировала выбить парню челюсть, однако «промахнулась».

Инцидентом уже заинтересовались правоохранительные органы. Полиция и прокуратура проводят проверку по факту случившегося. Ведется опрос участников и свидетелей, будет дана правовая оценка действиям как нападавшей, так и тех, кто наблюдал за избиением, не предпринимая попыток остановить его.