В российском регионе получила повреждения железнодорожная инфраструктура

В Рязанской области получила повреждения железнодорожная инфраструктура, из-за этого в российском регионе задержано движение 11 поездов. Об этом сообщает Московская железная дорога в Telegram.

«7 марта в 1:58 на перегоне Рязань-1 — Лесок в Рязанской области в результате повреждения железнодорожной инфраструктуры произошло отключение напряжения контактной сети. Движение поездов было временно приостановлено», — говорится в публикации.

Сейчас поезда движется по одному пути. С задержкой следуют составы из Самары, Саранска, Челябинска, Пензы, Самары, Ульяновска, Тольятти, Орска в Москву, из столицы в Саранск и Самару и поезд Санкт-Петербург – Оренбург.

Причины повреждения железнодорожной инфраструктуры не уточняются. Пассажирам оказывается необходимая помощь.Ранее сообщалось, что российский подросток повредил железнодорожное оборудование на 300 тысяч рублей.