В российском регионе двух человек расстреляли во дворе жилого дома

В Махачкале трое человек в масках открыли стрельбу во дворе жилого дома, ранив двоих человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Нападавшие заехали во двор по улице Юсупова на белом автомобиле Lada.

«Группа из четырех человек следила за своей целью — у них был конфликт из-за денег», — говорится в сообщении.

Затем из машины вышли трое в масках и начали стрелять. Пострадавший выбросил пакет с едой и начал отстреливаться, после чего нападавшие сбежали.

Их личности уже установлены, начаты поиски. О состоянии пострадавших не сообщается.

