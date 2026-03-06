Суд арестовал продюсера Газманова

Басманный суд Москвы принял решение отправить под стражу продюсера артиста Олега Газманова в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере и нарушении авторских прав.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«Удовлетворено [ходатайство следствия] об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Росса Ф. М.», — приводит агентство содержание документа.

Уточняется, что ему вменяется ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество) и ст. 146 УК России (нарушение авторских и смежных прав).