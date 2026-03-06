Дорожный конфликт в Подмосковье закончился стрельбой между водителями

Дорожный конфликт между водителями в Подмосковье закончился стрельбой, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области в MAX.

© m24.ru

Инцидент произошел в городском округе Воскресенск – в дежурную часть поступило сообщение, что во дворе одного из домов на улице Пионерской стреляет мужчина. Предварительно, между водителями случился дорожный конфликт.

В какой-то момент один из них выстрелил из предмета, похожего на пистолет, причинив своему оппоненту телесные повреждения. Пострадавшего госпитализировали, а злоумышленника доставили в территориальный отдел.

Задержанным оказался местный житель 1958 года рождения. У него изъяли травматическое оружие, которое было зарегистрировано в установленном порядке. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Ранее в Москве задержали 42-летнего мужчину, который из мести повредил автомобиль знакомой. Что стало причиной ссоры – не уточняется. Ущерб составил около 200 тысяч рублей. Злоумышленника задержали возле места жительства в Песочном переулке.