Мощный пожар начался в Дагестане

В Дагестане начался мощный пожар, загорелись мебельные цеха. Об этом сообщается на ГУ МЧС России по республике.

ЧП произошло в Махачкале на улице Аметхана-Султана, 7. Огонь уже достиг площади в 600 квадратных километров. На место прибыли спасатели.

Каких-либо других подробностей, в том числе информации о пострадавших, на данный момент нет.

В этот же день стало известно, что сильный пожар произошел в одной из школ Тюмени. По предварительным данным, в одном из кабинетов загорелся принтер. Пострадал учитель труда.