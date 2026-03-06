На Бали российского серфера унесло на 40 км от берега

На Бали 64-летний российский серфер потерял сознание и 20 часов дрейфовал в открытом океане, пока его не заметил местный рыбак, мужчину унесло на 40 километров от берега. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел у побережья Нуса-Дуа. Мужчина отправился плавать в одиночку, мощное течение унесло его в океан. Он пытался бороться и доплыть до пляжа, но в какой-то момент потерял сознание. Друзья забили тревогу, когда турист не вернулся через пару часов, его объявили пропавшим.

Местный рыбак вышел в море в районе пляжа Лебих и заметил вдалеке серфборд. Решил забрать его, чтобы порадовать ребенка, но, приблизившись, увидел истощенного мужчину. Рыбак позвал на помощь товарищей, и они вместе спасли туриста, который провел в открытом океана 20 часов.

До этого на Сахалине спасли водолаза, который 20 часов провел в открытом море. 50-летний мужчина проводил водолазные работы вместе с напарником в двух километрах от берега и бесследно исчез. Пропавшего заметил и поднял на борт экипаж судна «Иван Капралов», водолаза передали на спасательное судно «Отто Шмидт», которое доставило его в порт Корсаков.

