$79.1591.84

На Бали российский серфер потерял сознание от усталости и 20 часов дрейфовал в океане

Газета.Ru

На Бали 64-летний российский серфер потерял сознание и 20 часов дрейфовал в открытом океане, пока его не заметил местный рыбак, мужчину унесло на 40 километров от берега. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

На Бали российского серфера унесло на 40 км от берега
© Telegram-канал «SHOT»

Инцидент произошел у побережья Нуса-Дуа. Мужчина отправился плавать в одиночку, мощное течение унесло его в океан. Он пытался бороться и доплыть до пляжа, но в какой-то момент потерял сознание. Друзья забили тревогу, когда турист не вернулся через пару часов, его объявили пропавшим.

Местный рыбак вышел в море в районе пляжа Лебих и заметил вдалеке серфборд. Решил забрать его, чтобы порадовать ребенка, но, приблизившись, увидел истощенного мужчину. Рыбак позвал на помощь товарищей, и они вместе спасли туриста, который провел в открытом океана 20 часов.

До этого на Сахалине спасли водолаза, который 20 часов провел в открытом море. 50-летний мужчина проводил водолазные работы вместе с напарником в двух километрах от берега и бесследно исчез. Пропавшего заметил и поднял на борт экипаж судна «Иван Капралов», водолаза передали на спасательное судно «Отто Шмидт», которое доставило его в порт Корсаков.

Ранее четверо рыбаков застряли на отколовшейся льдине в Финском заливе.