В Калининграде обвинили в госизмене пожилую женщину-адвоката

В Калининграде адвоката, достигшую 65-летнего возраста, заподозрили в государственной измене в пользу страны, считающейся недружественной по отношению к России. По информации следствия, ее задачей было получение и передача сведений о представителях силовых структур Калининградской области.

Утверждается, что в 2024 году обвиняемая должна была заниматься сбором и предоставлением информации о тех сотрудников силовых ведомств региона, которые занимаются выявлением и расследованием дел в отношении лиц, взаимодействующих с указанным иностранным государством. Кроме того, материалы уголовных дел, ставшие ей доступными в силу профессиональной деятельности, передавались спецслужбам этого государства, что квалифицируется как помощь, направленная против безопасности РФ.

Согласно сведениям, полученным от источника в правоохранительных органах, речь идет о сотрудничестве с Украиной. Женщине предъявлено обвинение по статье 275 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за государственную измену, шпионаж или иную помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России.

Ранее данное лицо привлекалось по статье 275.1 УК РФ, касающейся конфиденциального сотрудничества с иностранным государством в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ. Однако, как отмечают следственные органы, квалификация ее действий была изменена на более серьезную.