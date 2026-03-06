Бывшей жене экс-чиновника Чемезова предъявили обвинение

Бывшей супруге экс-вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова Ирине предъявили обвинение в хищении 15 миллионов рублей. Эти деньги были выделены на развитие туризма. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщили в пресс-службе Кировского районного суда Екатеринбурга.

© t.me/irinachemezova111

— Обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. По версии следствия, она похитила 15 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных в качестве грантов на развитие туризма, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Сторона защиты просила о прекращении уголовного дела. В суде отклонили это ходатайство. Следующее заседание по делу пройдет 18 марта.

Бывший муж Чемезовой также находится под следствием. Он является фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере. Чемезова задержали в конце сентября прошлого года.

Следователи считают, что экс-чиновник незаконно выдал субсидии «Объединенной теплоснабжающей компании». В феврале ему продлили домашний арест до 15 мая. Что известно о деле бывшего вице-губернатора Свердловской области — в материале «Вечерней Москвы».