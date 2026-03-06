Девушка-подросток из Москвы отдала курьеру аферистов четыре миллиона рублей

Аферисты развели девушку-подростка из Москвы и заставили ее отдать курьеру деньги и драгоценности ее родителей. Сумма ущерба превысила четыре миллиона рублей. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

© Вечерняя Москва

— Под предлогом декларирования имущества злоумышленники убедили подростка собрать имеющиеся дома денежные средства родителей, ювелирные изделия и передать их курьеру. Ущерб составил более четырех миллионов рублей, — рассказали на сайте ведомства.

Полицейские задержали курьера мошенников. Им оказалась 19-летняя жительница Москвы. Она рассказала следователям, что сдала украшения и деньги в ломбард. Вырученные средства москвичка перевела в криптовалюту и отправила соучастникам. В отношении девушки завели уголовное дело. Ее отпустили под подписку о невыезде. Правоохранители устанавливают ее причастность к совершению подобных преступлений.

В середине января мошенники обманули 16-летнюю москвичку. Девушка поверила, что ее личными данными завладели злоумышленники. Она встретилась с одним из курьеров в Подмосковье и передала ему часы и украшения ее родителей. Затем москвичка приехала на Сеславинскую улице в столице и отдала другому пособнику аферистов еще три миллиона. Подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело.