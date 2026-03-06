Подозрительный предмет обнаружили на парковке ТРЦ у метро «Щелковская»

Подозрительный предмет обнаружили на подземной парковке торгово-развлекательного центра «Щелковский», расположенного у одноименной станции метро в Москве. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщил представитель экстренных служб города.

© Вечерняя Москва

— На подземной парковке ТРЦ «Щелковский» по адресу Щелковское шоссе, дом 75, обнаружен подозрительный предмет, — передает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативных служб.

На место прибыли силовики. Информации об эвакуции сотрудников и посетителей ТРЦ на момент публикации материала не поступало.

Днем ранее подозрительный предмет нашли на парковке около жилого дома на улицы Мусы Джалиля на юге столицы. К месту прибыли полицейские и оцепили прилегающую территорию. Позднее там прозвучал хлопок. Никто не пострадал.