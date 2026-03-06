«Ощущались толчки, качались люстры»: очевидцы о землетрясении в Сочи

Утром в пятницу, 6 марта, в Сочи произошло землетрясение. Жители города рассказали «Аргументам и фактам», что во время подземных толчков в квартирах качались люстры.

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил в своем Telegram-канале, что на курорте произошло землетрясение магнитудой 4,1 балла. По его словам, эпицентр находился в море. Обошлось без разрушений и пострадавших.

По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло на глубине в десять километров, а магнитуда составила 4,5 балла. Очаг находился в 189 километрах от Краснодара и 30 километрах от Сочи.

«На Донской ощущались толчки, хоть и не сильно. Люстра качнулась, в бокале кофе «качался». Утро началось не очень приятно», - рассказал местный житель Максим.

Одна из горожанок рассказала, что примерно в 7:30 «буквально несколько секунд трясло»: «Стекла дребезжали, видно было по аквариуму - вода качалась».

«Сначала не поняла в чем дело, думала, что соседи что-то тяжелое уронили и люстра качнулась. Потом поняла, что что-то не то. Но буквально секунды длилось», - отметила жительница Сочи по имени Анна.

В Сочи дважды фиксировались подземные толчки три дня назад, 3 марта. Тогда интенсивность землетрясения составила 4,4 балла. До этого, 13 февраля, в городе были зафиксированы подземные толчки магнитудой четыре балла.