Суд пересмотрел дело виновных в отравлении 116 россиян напитком «Мистер Сидр»

Самарский областной суд оставил в силе приговор виновным по делу об отравлении 116 россиян напитком «Мистер Сидр». Об этом сообщает РИА Новости.

Фигуранты — Анар Гусейнов, отвечавший за производство напитка, и Артем Айрапетян, поставлявший спиртосодержащую жидкость с содержанием метанола. Они признаны виновными по части 3 статьи 238 УК РФ («Производство и реализация спиртосодержащей продукции группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»). Гусейнов осужден на девять лет, а Айрапетян — на восемь. Оба приговорены к срокам в колонии общего режима.

Они получили приговоры в сентябре 2025 года.

Как установил суд, в мае 2023 года со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» было похищено шесть тонн метилового спирта. Желая сэкономить время на процессе брожения, Айрапетян купил спирт и поставил его Гусейнову, который использовал его при производстве суррогатного алкогольного напитка «Мистер Сидр».