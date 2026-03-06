Пожарные пострадали при тушении пожара из-за атаки БПЛА в регионе РФ
Глава Абинского района Кубани сообщил журналистам, что пострадавшими при атаке украинских БПЛА на район оказались двое пожарных, которые тушили возгорание на подстанции после атаки.
Как пишет ТАСС, пострадавшим спасателям оказали необходимую медицинскую помощь на месте. Помимо двух пожарных, которые участвовали в ликвидации возгорания на подстанции, пострадавших нет.
Также стало известно, что спасатели локализовали возгорание на площади в 120 квадратных метров в результате атаки на подстанцию в хуторе в Абинском районе.