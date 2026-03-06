Прокурор требует ужесточить приговор Артемию Останину*

Прокурор обратился в Мосгорсуд с требованием увеличить срок наказания комику Артемию Останину* на два месяца — до 5 лет 11 месяцев колонии. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат и сам Останин настаивают на полном оправдании. По версии следствия, во время выступлений комик допускал высказывания, оскорбляющие чувства верующих, а также публично унижал людей с увечьями и утраченной трудоспособностью.

В феврале суд приговорил Останина к 5 годам 9 месяцам колонии общего режима со штрафом 300 тысяч рублей. Кроме того, на три года ему запрещено администрировать сайты.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов