Мать найденных в могиле девочек обвинили в убийстве

Американке Алие Хендерсон было официально предъявлено обвинение по двум пунктам в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Ее обвиняют в гибели собственных дочерей — восьмилетней Милы Чатман и десятилетней Амор Уилсон, чьи останки были найдены закопанными в чемоданах на пустыре в Кливленде (США).

Согласно Fox News, мужчина заметил, как его питомец подбежал к забору возле детской площадки в районе Саут-Коллинвуд. Подойдя ближе, он увидел наполовину закопанный чемодан, а когда расстегнул молнию, его взору предстала голова ребенка. Прибывшие на место полицейские обнаружили второй чемодан примерно в восьми метрах от первого. Тела девочек были спрятаны в неглубоких могилах.

Для отца одной из девочки Милы Дешона Чатмана известие о смерти дочери стало ужасом. Последний раз он видел девочку в 2020 году, когда ей было всего три года.

«Она была беззаботной, всегда улыбалась, — вспоминает Чатман. — Её любимым цветом был розовый. Она клялась, что она принцесса. Она была настоящим ребенком, воплощением счастья».

После разрыва с Алией Хендерсон мужчина неоднократно пытался добиться опеки через суд и обращался в службу защиты детей, но все усилия разбивались о стену безвестности: он просто не знал, где живут его дочь и ее мать.

Как выяснилось, Мила жила всё это время в нескольких шагах от того места, где ее тело пролежало в земле неизвестно сколько времени.

«Я чувствую себя бесполезным, — признался убитый горем отец. — Я не смог спасти своего ребенка».

Следователи сообщили Чатману о смерти дочери, подтвердив личность с помощью анализа ДНК. Обстоятельства гибели девочек пока не разглашаются.

Полиция задержала мать Алию Хендерсон после допросов и изучения улик. В момент ареста в доме находился еще один ребенок, внешне здоровый, его передали под опеку социальных служб. Сержант Уилфредо Диас подтвердил, что собранных доказательств оказалось достаточно для предъявления обвинений в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Начальник полиции Кливленда Дороти Тодд назвала произошедшее «ужасной, трагической ситуацией», добавив, что следствие сделает все возможное, чтобы найти ответы на вопросы, терзающие родственников погибших девочек и общественность.