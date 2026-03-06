Россиянина оправдали по делу о призывах к самоубийству

Грязинский городской суд Липецкой области оправдал 23-летнего жителя по делу о призывах к самоубийствам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Из обвинительного заключения следовало, что в 2018 году, когда фигуранту было 16 лет, он создал в соцсети сообщество и стал публиковать там картинки, в которых содержалась информация о способах покончить с собой и призывы их совершать.

Однако на основании заключений экспертов установили, что ни публикации, ни подписи к ним не содержали ничего противозаконного, а в действиях подсудимого не было состава преступления. За молодым человеком признали право на реабилитацию.

Уточняется, что в период следствия молодой человек был под домашним арестом.

