В Петербурге ссора мигрантов обернулась поножовщиной

В Петербурге четыре мигранта поссорились и устроили поножовщину. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел 5 марта на улице Опочинина. Между четырьмя иностранными гражданами вспыхнула ссора — причины конфликта не уточняются. В ходе потасовки один из них ударил оппонента ножом в живот.

Пострадавшего мигранта доставили в медицинское учреждение. Врачи оценили его состояние как удовлетворительное.

Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего и еще двух участников потасовки. По факту случившегося организовали проверку, в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

