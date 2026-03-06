Слух о «шурфе» и перенос поисков: последние новости о пропавшей семье Усольцевых

В чатах добровольцев, которые уже пятый месяц ищут семью Усольцевых в Красноярском крае, появилась сенсационная новость. Местная жительница сообщила, что тела Сергея, Ирины и маленькой Арины найдены в шурфе. Участники обсуждения предположили, что останки могла заснять фотоловушка, установленная для наблюдения за дикими животными, пишет aif.ru.

© Соцсети

Алексей Кулеш, депутат Заксобрания края, который участвует в организации поисков, заявил, что распространяемая информация не соответствует действительности. По его словам, территория, где пропала семья, не относится к особо охраняемым природным зонам, поэтому установка фотоловушек там исключена. Кроме того, геологические особенности местности не предполагают наличия техногенных шурфов — золотодобыча ведется в низинах и поймах рек, а не в этом районе.

Касаясь версии о «шурфе», Кулеш допустил, что речь могла идти о естественной глубокой трещине в скальных породах. При этом он выразил сомнение, что три человека могли одновременно упасть туда, не оставив при этом никаких следов.

Активный этап поисков планируется начать не ранее мая — после схода снега, но до появления растительности, которая может скрыть возможные следы. У спасателей и добровольцев будет ограниченное время, чтобы обследовать труднодоступные районы Кутурчинского Белогорья.

Друг заявил об убийстве семьи Усольцевых

Семья Усольцевых — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина — отправилась в однодневный поход 28 сентября 2025 года. Они планировали идти с группой, но из-за непогоды решили прогуляться самостоятельно. Последний сигнал телефонов зафиксировали в семи километрах от поселка Кутурчин, после чего они бесследно исчезли.